憶聲集團投入30億元在中壢工業區成立「憶聲智匯科技園區」，18日舉行動土典禮，該案預計興建樓地板面積2.59萬坪，打造為產業研發育成基地，預計2022年完工，成為中壢工業區「工業區更新立體化發展方案」的轉型代表作及桃園產業升級的新亮點。

桃園市政府表示，經濟部的「工業區更新立體化發展方案」，使都會型工業區容積率最高可提高50％，中壢工業區新增型個案以研發、企業總部及智慧製造為主，該案將是中壢工業區「工業區更新立體化發展方案」的代表作。

成立於1976年的憶聲電子，以生產如「可攜式液晶播放器」、「車用影音多媒體螢幕」及「移動式液晶小電視」等移動影音產品為主；2012年取得台灣家電老品牌「kolin 歌林」所有權及其售後服務體系「瑞林科技」，發展個性化、節能環保及便利實用等產品特色。

憶聲電子集團近年來積極轉型、轉業，更推動資產活化，為了配合政府推動工業4.0，憶聲集團今年成立子公司亞億開發，投入30億元，於中壢總部所在地興建「憶聲智匯科技園區」。該園區將以打造以匯集新創、研發、展銷、物流、5G、物聯網、人工智慧、大數據等產業為主的產業升級發展基地，並為匯聚研發、展銷、客流的「新型態工業4.0」產業園區，預估未來可提供5,000個就業機會。

(工商 )