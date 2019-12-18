總統大選投票日進入倒數，基層醫護也想返鄉投票。台大醫院首開先例，率先變革，明年1月11日投票日，開刀房、麻醉科醫護人力將比照國定假日，僅留急診和部分門診刀，讓大部分工作人員能夠全天休假，安心返鄉投票。

2020年第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉投票日為1月11周六，台大醫院以往投票日的值班人力都比照周六，是兒醫和西址院區開刀房都停，僅東址院區有開刀，但開刀數量仍不少，可能影響到需要值班的基層醫護投票權益。

公共事務室主任趙于萱則表示，開刀房在周一到周五都是一般上班日，周六則是兒醫和西址院區開刀房都停止上班，僅東址院區有開刀，台數比起一般日減少1台。而過去投票日都是週六，就是比照週六的處理方式。

趙于萱表示，今年手術室管理委員會做了開刀房和麻醉科基層醫護返鄉投票的意願調查，結果發現，大多數的醫護都希望能返鄉投票，因此台大醫院首度決定將投票日視為國定假日和周日標準，僅留急診和部分門診刀，讓多數醫護都能返鄉

台大醫院企業工會在臉書粉絲專頁表示，明年投票日（周六）當天，刀房僅保留急診刀兩線以及部分門診刀，等於大部分的工作人員這天可以有全天休假，提早安排的話，應可安心返鄉投票。但美中不足的是，公職護理師最後必須以抽籤方式來決定出勤，分成上下半天班讓出勤者外出投票。

工會重申，訴求對象不分勞基法或公職人員，院方排班的方式應以所有員工的投票權益為核心考量。在這一波爭取中，工會不居功，工會發現，有很多刀房、麻醉科同仁也願意積極向主管表達意見、爭取自身權益，工會也彙整會員建議，各方努力下才促成醫院讓步。

(中時 )