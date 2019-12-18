台中市民政局首創「規費收據上雲端無紙化服務」，將紙本收據上傳至雲端，大家一起節能減碳護地球。（盧金足攝）

台中市民政局18日啟動「戶政規費收據上雲端、節能減碳愛地球」，創新便民服務措施，從明年一月一日開始，全市各戶政事務所全面實施規費收據無紙化作業，有需求者也可下載列印收據；以全台中市每年243萬件戶政案件量計算，預估每年可少砍262棵樹。

民政局副局長周嫦玫表示，從明年一月一日起，民眾到各戶政所申辦各項業務的規費，紙本收據將上傳至雲端，實施無紙化服務，民眾可到各戶政所網站「貼心服務／規費收據查詢區」，輸入申辦人的出生月日及統一編號後四碼，即可依其須求查詢下載列印。

「節省金錢、節省時間、節省樹木」，周嫦玫表示，地球暖化嚴重、生態環境日益惡化，減紙護樹是全世界的趨勢及使命，原本戶政所收據為A5大小紙張，一半交給民眾收執一半，除少數民眾報帳核銷需求，多數民眾多無意願索取，首創「規費收據上雲端無紙化服務」，將紙本收據上傳至雲端

，三省創造便捷，節能減碳護地球。

西屯區戶政事務所主任吳俊義指出，俊義說，西屯戶政事務所帶頭實施戶政規費收據上雲端的無紙化服務，實施一個月，高達90％民眾使用雲端無紙化收據服務，以西屯戶所每年案件量約20萬件，即可節省A4紙張360包，一年可少砍21棵樹。

(中時 )