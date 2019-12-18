公開挺蕭美琴惹議 蔡碧仲：政務人員非行政中立法列管 16:552019/12/18 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法務部政務次長蔡碧仲。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法務部政務次長蔡碧仲。（張鎧乙攝） 挺蕭美琴，蔡碧仲指自己是政務人員，非行政中立法規範。（張孝義攝） 法務部政務次長蔡碧仲在臉書上公開發文挺蕭美琴，被質疑違反行政中立，蔡碧仲18日下午對此表示，他是政務人員，不在公務人員行政中立法規範內，而且在他的私人臉書不曉得這樣還有什麼違反行政中立的問題。 蔡碧仲表示，本來老百姓都有知道法律的機會，才不會胡思亂想，但是，要質疑違反行政中立這個問題，法律在哪裡要先搞清楚，對這個要有了解，不要動不動就違反行政中立。 (中時 ) #行政中立 #中立 #蔡碧仲 #違反行政中立 #政務 #蕭美琴 #臉書 #法務部政務次長 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書整合三大通訊軟體 恐遭FTC半路封殺 04:092019/12/14 全球財經 韓粉專被消失 虎哥也遭波及網驚呆 13:532019/12/14 政治 臉書照被質疑盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑 23:062019/12/14 政治 緯穎 受惠臉書拉貨 04:092019/12/15 證券．權證 韓國瑜、李四川臉書直播 創2.2萬筆留言、16萬人次觀看 23:042019/12/15 政治 臉書Messenger與迪士尼合作推出星際大戰9 AR特效 12:062019/12/16 科技 行政中立？藍營要內政部政次陳宗彥下台 12:402019/12/16 政治 違反行政中立 藍委要陳宗彥下台 04:102019/12/17 話題觀察 藍委轟 違反行政中立 陳宗彥應下台 04:102019/12/17 政治要聞 蔡碧仲臉書挺蕭美琴 國民黨轟行政不中立 要求下台 15:112019/12/18 政治 社會熱門新聞 波音737 MAX宣布停產 新一代霸主竟是它 - 社會 公開挺蕭美琴惹議 蔡碧仲：政務人員非行政中立法列管 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 要產婦用力下秒嬰「暴衝」 全場漏接慘摔死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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