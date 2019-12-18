法務部政務次長蔡碧仲。（張鎧乙攝）

挺蕭美琴，蔡碧仲指自己是政務人員，非行政中立法規範。（張孝義攝）

法務部政務次長蔡碧仲在臉書上公開發文挺蕭美琴，被質疑違反行政中立，蔡碧仲18日下午對此表示，他是政務人員，不在公務人員行政中立法規範內，而且在他的私人臉書不曉得這樣還有什麼違反行政中立的問題。

蔡碧仲表示，本來老百姓都有知道法律的機會，才不會胡思亂想，但是，要質疑違反行政中立這個問題，法律在哪裡要先搞清楚，對這個要有了解，不要動不動就違反行政中立。

(中時 )