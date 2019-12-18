日本男星木村拓哉之前來台為台灣觀光局拍攝宣傳影片，男神曾詢問台灣哪裡適合衝浪？觀光局回答墾丁、台東及東北角。話說衝浪也是2020年東京奧運比賽項目，現在北海岸就有國際衝浪基地了！在中央及地方通力合作，展現高效率在不到1年內，將擁有得天獨厚半月型地形的金山中角灣打造成國際衝浪基地，將於12月22日舉辦啟用典禮，讓喜愛衝浪的朋友有好玩的景點。

衝浪板打卡意象。（圖取自北觀處官網）

中角灣國際衝浪基地園區占地約1.3公頃，包含中角灣遊客中心、衝浪中心、周邊公共服務設施停車場、萬金自行車道起點及聯外道路整修及綠地植栽等，提供遊客完善淋浴及化妝室、供休憩兼可與燭臺雙嶼等公共藝術打卡拍照的大型廣場，將是青春山海線中全新的景點。

基地全景。（圖取自北觀處官網）

另為響應環保綠色旅遊風潮，落實永續發展及人本交通的理念，園區增設公共自行車YouBike及電池交換站，並串聯北海岸環島1號線的自行車道等，讓國內外旅客無縫接駁，享受全方位交通、運動及觀光遊憩服務，飽覽北海岸絕美海景。

燭臺雙嶼打卡意象。（圖取自北觀處官網）

「中角灣國際衝浪基地」除供一般遊憩，更提供常態型岸上衝浪等水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導等體驗，誠摯歡迎初學者或衝浪好手前來，享受追風逐浪的快感，更可一路暢玩特色北海岸，品味在地美食、遊覽熱門景點、認識自然文化等。

台二線野柳入口 【野柳石光】。（圖取自北觀處官網）

北觀處另為迎接12月至明年1月年節假期，增添北海岸節慶氣氛，讓寒冷中的冬季更增添暖暖的溫情，北觀處自12月25日起至109年3月4日運用燈飾裝置北海岸9處特色景點，包含觀音山遊客中心、三芝淺水灣停車場、白沙灣入口、極北藍點、石門婚紗廣場、風箏公園、十八王公前綠帶、金山中角灣、台2線野柳入口處等，觀音山遊客中心以老鷹意象設置「傲鷹之巔」主題光環境、淺水灣停車場以「波光耀三芝」主題，運用浪花及水珠做串連，裝置中東海棗及灌木叢中，加入結合原有花燈典藏燈飾元素，彷彿迎接遊客們進入北海岸歡樂的氛圍。

金山區中角灣 【泳往直前】。（圖取自北觀處官網）

中角灣以「泳往直前」為主題，利用衝浪板造型燈飾做為入口意象，打造中角灣衝浪基地的獨特性；野柳入口處則以「野柳石光」運用圓球燈搭配水波粼粼的燈光設計，宣傳野柳之美，邀請民眾走訪北海岸，欣賞北海岸夜間之美。

(中時電子報)