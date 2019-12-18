蘋果新機在大陸銷量創佳績僅是曇花一現？根據美國證券商Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang最近發布的報告指出，蘋果 11 月份 iPhone 銷售量竟年減30%，主要是受到大陸手機品牌崛起，Jun Zhang重申將蘋果維持「賣出」股票評級，並將目標價定在150美元。

據marketwatch 報導，Jun Zhang表示，今年9月推出的iPhone 11以優惠的價格的確有助於銷售，但iPhone 11 Pro系列的價格卻更高，導致11 月份 iPhone 總體銷售量年減30%。Jun Zhang還提到，蘋果未來會將重心擺在5G 版 iPhone，並縮減4G 版 iPhone生產量，推估在明年3月份iPhone 產量可能會下降 60%。

Jun Zhang指出，加上大陸手機品牌強勢崛起，華為、小米等品牌也擴大在大陸市場市占率，認為蘋果就算成功推出5G 版 iPhone，也不一定會獲得消費者青睞。

Jun Zhang重申，將蘋果維持「賣出」股票評級，並將目標價定在150美元。蘋果今年股價已上漲77％，相較於道瓊斯工業平均指數上漲21％，可說是非常亮眼。若依12月17日蘋果股價收在280.41美元來計算，Jun Zhang給出的目標價恐有46.5%的跌幅空間。

(中時電子報)