新黨不分區立委提名人邱毅在上大陸節目直指，蔡英文總統「老狗玩不出新把戲」，並在臉書嗆63歲的蔡總統是「老妹」，被撩還喜孜孜、下流。北市議員王世堅18日怒轟，邱毅和國民黨不分區立委提名人吳斯懷是全民唾棄的「2隻骯髒老狗」，並嗆「邱毅你好膽、若在路上走，你會被我打死！」

王世堅痛批，「老狗」2字形容邱毅更恰當，邱跟吳斯懷是全民共同唾棄的2隻骯髒老狗，他們吃裡扒外，邱毅與吳斯懷們，吃用台灣，還要糟蹋、出賣台灣，「我說實在，邱毅你好膽、你若在路上走，你會被我打死！」邱毅一再欺負台灣人民善良與厚道，挑戰台灣人忍耐的底線，有天會踢到鐵板。

「心不正看什麼都歪！」王世堅說，網紅「波特王」與蔡總統的影片，有400多萬人觀賞，大家都覺得雅俗共賞、幽默風趣，邱毅自己心不正，看什麼就歪歪的，用那樣的字眼批評國家領導人，邱毅批蔡總統，就跟台北市長柯文哲長期揶揄、消遣蔡總統一樣，他們是一夥的，就是討中共歡心，中南海看了就很爽。

另外，媒體詢問，國民黨總統候選人韓國瑜遭周刊爆料，有向女性友人借錢去投資LED，王世堅則緩頰，只要這筆錢，來源沒問題，不是貪贓枉法而來，韓國瑜即便是參選總統的人，但韓私人的投資、理財、儲蓄都是個人的權利與隱私，尊重、不評論。

(中時 )