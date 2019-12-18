中華民國高爾夫協會今天舉辦國家代表隊培訓球員頒獎典禮，致贈獎狀給具備潛力的優秀業餘選手，高協理事長王政松站在協會立場，希望幫助國內高爾夫提升實力，可以有更多人投入高爾夫運動，讓台灣能夠有更多像潘政琮、曾雅妮、盧曉晴、龔怡萍、徐薇淩這樣的好手站上國際舞台。

經過8回合選拔賽，最終排出男、女各前六名選手獲獎，男選手依序是劉永華、蘇晉弘、許育誠、沙比亞特馬克、林宸駒和黃郁翔，女選手則是安禾佑、陳伶潔、劉芃珊、邱譓芠、陳葶伃及郭瑜恬。

王政松今天表示，全台大約有300人從事高爾夫運動，但人口比台灣多兩倍的韓國有6000多位高爾夫選手，日本則有上萬名選手，中國大陸更是高達8萬多人，因此覺得國內缺乏基層紮根，必須在基層推廣做出改變，因此在總統蔡英文支持下，有了「高爾夫6年振興計畫」，協會也想幫助曾雅妮東山再起，也打算執行「曾雅妮復活計畫」。

高協秘書長劉重威解釋，目前這兩項協助選手的計畫還在規劃中，經費也還在討論中，「預計2020年呈交主管單位教育部體育署，可能還需要立法院去審核通過，或許最快2021年可以實踐。」

對於可以成為國家隊培訓一員，在協會有計畫的協助下移地訓練，或是參加比賽，女將安禾佑、男將劉永華都相當贊同，認為有經費可以讓他們有機會到國外移地訓練，可以幫助他們更快適應國外球場和國內球場的不同，打起來會比較熟悉，安禾佑補充：「能夠有這些機會去學習，可以幫我改掉不足之處，例如我的短桿、推桿。」

(中時 )