警政署表示，打擊犯罪、維護治安責無旁貸，將持續努力。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

中正大學犯罪研究中心長期關注司法、警政治安議題，該中心11月23日至12月11日，以手機民調方式，完成訪問全台3009位民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差最大為正負1.79％。今天這份民調公布，在「台灣民眾對警察維護治安工作的滿意程度」滿意度達到81.9％，再次創下歷史新高。警政署表示，「治安沒有最好，只有更好」，將持續努力。

其中「台灣民眾對治安之觀感」項目，有53.5％的民眾對治安狀況感到滿意，相較該中心去年以住宅電話調查執行的同項調查結果35.4％，顯見民眾對整體治安滿意度呈上升趨勢。另外」台灣民眾對住家與社區治安狀況之觀感」，滿意度高達9成（90.1％），多數民眾對於自家附近之安全度表示一定的信心，與去年的91.3％相比，仍維持在9成以上。

至於民眾對「警察維護治安工作」的滿意度達到81.9％，有超過8成民眾肯定警察維護治安工作，相比去年的77.5％，再次創下歷年最佳表現。與此同時，民眾對「警察機關處理民眾案件效率之滿意度」有高達74.6％民眾感到滿意該中心指出，調查結果顯示民眾肯定警察在過去一年治安維護上的努力。

另外在警察工作重點中，民眾對「防制詐騙犯罪」、「緝毒」、「加強取締酒駕」、「遏止幫派及暴力犯罪」及「掃蕩非法槍彈」的滿意度，持正面態度的民眾各占79.0％、67％、78.3％、59.0％及67.9％。

警政署表示，中正大學犯罪研究中心為第三方公正機構，所作民調極具客觀性和科學性，並貼近民意感受，能讓警方持續檢視、精進，深入瞭解民眾對治安的期許。

警政署說，近年全般刑案發生數逐年下降，今年1至11月全般刑案發生數較去年同期減少1萬5170件。深切影響民眾生活的電信網路詐欺犯罪、暴力犯罪、槍擊案件及竊盜犯罪等均呈現發生數減少情形，緝毒、肅槍等績效也相當亮眼。目前最重要是候選人維安工作，讓選舉平安順利完成。

(中時 )