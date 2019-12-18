▲李仔哥爌肉飯創辦人李根本，19日將舉行告別式，其家屬為讓其繼續遺愛人間，決定捐出30萬元充當空汙宣導基金，以助空污減量。（楊樹煌攝）

一生充滿傳奇的台灣知名傳統小吃「李仔哥爌肉飯」創辦人李根本，日前因病去世，但其善行事蹟及熱心公益，每天致力為地區環保付出的努力，成為人們茶餘飯後閒談焦點；李根本明19日將舉行告別式，其家屬讓其繼續遺愛人間，決定捐出30萬元充當空汙宣導基金，以助空汙減量。

埔里知名小吃店李仔哥爌肉飯的創辦人李根本，生前熱心地方公益與慈善，每當聞獲地方有重大急難需求，總是不落人後，身先士卒前往關懷與濟助。

曾獲孝悌楷模，侍親至孝的李根本，9年前其母往生，為讓母親遺愛人間，他更是捐出百萬元給慈濟功德會與陳綢少年家園，造福貧困弱勢與非行少年向善。

關心環保的李仔哥，發現每天清晨運動人口最多的哲學步道，俗稱18%步道，因人多、垃圾也多，基於環境維護，他數十年如一日，不問寒暑，每天清晨義務前往清潔打掃的精神與毅力，一直讓晨運民眾懷念不已。

埔里鎮12年1次的祈安清醮大拜拜，李仔哥不但出錢出力，為讓埔里建醮文化永久保存，他更將埔里的建醮過程與典故，彙編成「埔里之光－建醮嘉年華」專書，以作為未來籌辦建醮的工具書，致力地方文化付出的精神，令人敬佩。

明天19日李仔哥李根本將舉行告別式，其子女為讓父親關懷地方的精神，永留人間，決定拋磚引玉捐出30萬元，作為PM2.5空汙減量宣導教具製作與空汙宣導基金。讓埔里PM2.5空汙減量自救會與國立暨南大學多年實踐經驗研發的行動方案，重新編撰設計，建立厚實空汙意識，讓減量行動堅持並落實到各個層面，包括工廠式大煙囪、金紙焚燒以及社區型的汙染源。

(中時 )