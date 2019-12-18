英國首相強生（Boris Johnson）在上周五的大選獲得壓倒性勝利後，英鎊立刻上演慶祝行情，英鎊兌美元一度飆升到1.35美元，但不到一周，因為強生的一句話，英鎊立刻暴跌近2%，跌破1.3美元關卡。

強森在大選大勝之後，態度更趨強硬，其發言人James Slack表示，英國政府計劃於本週五（12月20日）向議會提交脫歐法案表決。擁有80席絕對優勢的強生，讓新議會通過脫歐協議肯定不成問題，既然如此，英鎊為什麼還跌了呢？

原來，強生還準備在這週五修改法律，以確保不延長脫歐過渡期。根據修改後的脫歐協議法案，英國和歐盟之間談妥的脫歐過渡期，必須在2020年12月31日結束。另根據《每日電訊報》的最新報道，強生還放了新狠話，聲稱：「無論有沒有和歐盟達成貿易協議，都將確保英國在2020年底之前徹底脫離歐盟。」

也就是說1月31日脫歐日之後的過渡期，可能不到11個月，讓無協議脫歐的風險大增，再加上此前英鎊大幅上漲後多個機構獲利了結，於是出現了本輪英鎊下跌。

對於強生的狠話，歐盟這邊也給出了最新回應。歐盟領導人警告稱，很可能無法在1月31日脫歐日之後的11個月內，和英國談成強生想要的那種協議。過去的例子，歐盟與加拿大花費了七年的時間才完成這一協議。

(中時電子報)