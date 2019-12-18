飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）和法國寶獅（Peugeot）母公司PSA 18日（周三）達成具約束力的合併協議，將打造營收1,700億歐元的全球第4大（以產量計）車廠。

兩家車廠宣布已簽署合併協議，股東將各持有合併新公司50％股份，結合後將成為擁有更大規模和更多投資技術能力的「業界領袖」。

PSA與FCA尚未決定新公司名稱，但表示此交易預料在12到15個月內完成，其中須經股東會表決通過以及監管機關的審核。

在兩車廠完成合併之前，持有PSA 12.2％股份的中國東風汽車集團（Dongfeng Motor Group）決定將3,070萬股賣回PSA。

以最近股價為計，東風出售的股份價值6.79億歐元（約7.484億美元），東風未來持有合併集團4.5％股份。

這項交易撼動正經歷轉型期的汽車產業。全球車市面臨需求下滑的困境，同時為了發展電動車和自動駕駛系統必須投入極大資金，促使車廠尋求結盟或合併，另一方面，車廠也必須投注大筆經費開發潔淨車款，以符合嚴格的排放標準。

根據兩公司資料，合而為一之後的經常營業利率將超過110億歐元，汽車年產量達870萬輛，全球排名第四，僅次於豐田、福斯、雷諾日產聯盟。此外，合併後沒有關廠計畫，預料透過技術結合與共享採購協議，每年撙節約37億歐元支出。

寶獅執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）將接任新集團執行長。PSA與FCA證實，董事會將擁有11席董事，塔瓦瑞斯擔任1席之外，由PSA、FCA各提名5席。

(工商 )