前國民黨主席、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今（18）日拜會前行政院長劉兆玄，針對國際情勢、國家政策進行意見交換，下午隨即由競選總部發布，邀請包含劉兆玄院長等歷屆行政院長，以及郝龍斌、胡志強等歷屆副主席，出任榮譽副主委。而全國競總副主委則敦聘黃健庭、卓伯源、邱鏡淳、劉政鴻等各地前縣長、地方仕紳、黨內重要人士連勝文等人。

繼公布「跨域領航戰隊」21位競總副總幹事後，這波競選榮譽副主委、副主委，特別選在第一場總統政見發表會之前公布，層級拉高至藍營執政時行政院長，頗有支援政策厚度之意。同時結合各路人馬，進一步整合黨內外支持，國民黨盼將力拼選戰倒數計時的歸隊大團結。

朱立倫強調，現在是最後的關鍵時刻，希望能夠匯集整體的力量，中央地方一條心，全力衝刺這場選戰，爭取最後的勝利。朱立倫說，黨內除了要有年輕世代，還要加上社會各界菁英的意見，包括很多黨內前輩、新進，對政策、政見非常了解，都要傾聽予以努力加強。

朱立倫也提到，總統選戰政見辯論會，將國家政策願景攤開來討論，才是選戰的重點。因此，他也呼籲應該由各媒體至少舉辦兩場以上的辯論會，比好的政見，不是比負面的選舉招式。

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