為打造台灣創新創業品牌的DNA，國發會今（18）日舉辦「國家新創品牌發表會」，國發會主委陳美伶宣布推出「Startup Island TAIWAN」識別logo，未來所有台灣新創企業均可使用，在國際場合宣傳，最快在明年1月7日美國內華達州的「消費性電子展（CES）」就會登場。陳美齡更向新創界喊話，「新創界遇到什麼問題，都別忘了，美伶姐在這裡！」

陳美伶指出，台灣連續兩年被WEF評為世界四大創新國之一，跟美國、瑞士、德國比肩，顯示台灣創新能力非常強。但對於台灣在國際的識別不易，在業界反映後，近兩年來，國發會召開了10多場顧問會議、工作坊，諮詢過上百位新創社群代表、團隊與意見領袖，終於整合出這個「Startup Island TAIWAN」品牌logo。

主導設計的視覺藝術公司「日目247」視覺總監黃顯勛表示，目的希望推展台灣新創在國際上的正向識別，台灣是個很小的島嶼，卻有很大的新創生命力。這個品牌可以看到無限的挑戰精神，彩紅色帶則象徵科技新創的DNA，四種色彩各自代表不同意義，橘色象徵人文風土、熱忱，藍色象徵新創科技、海洋，綠色象徵島嶼、再生永續，黃色象徵創意、無限的能量。

(工商 )