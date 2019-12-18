台9線南迴公路拓寬改善工程預定下周一（23）日通車，截彎取直後全長從原本的474.3公里，縮減為453.851公里，向全台最長公路說再見，改由全長461.081公里省道台1線躍升第一，行政院長蘇貞昌23日將親自主持全線通車典禮。

台9線北起台北，南下經宜蘭、花蓮、台東至最終點屏東楓港，開通至今一直都是全台最長的公路，但交通因受到地理環境和天災時中斷，公路總局治標本，相繼進行蘇花改和南迴改等截彎取直工程，路段里程因而縮減。

南迴改歷時15年、三任總統和和5屆台東縣長，整起工程經過規劃、環評、招標，於2012年開始動工。「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」分為三路段改善，其中香蘭至金崙及金崙至大鳥段，屬沿海岸拓寬路段，今年10月28日前陸續通車。安朔至草埔則為新闢路線截彎取直路段。

公路總局指出，23日上午邀請行政院長蘇貞昌主持全線通車典禮，並於當日下午正式開放通車，將可提供南部及東部民眾往來一條安全、穩定的道路。南迴改路長縮減近20公里，公路單位連日動員更新沿線里程牌。

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