日本準備加強對蘋果、谷歌、臉書和亞馬遜等美國科技巨企的監管，以保護日本國內企業，避免大企業在競爭時獲得不公平優勢。

路透報導，日本當局將要求這些監管對象企業披露公司與客戶簽訂合約的所有條款；另外，企業還要向政府彙報營運細節，不過具體細節目前尚未公布。

日本經濟財政大臣西村泰敏表示：「我們之所以想推行加強管控的新法，主要是想讓商業交易變得更透明，同時又不希望給企業增加過重負擔或妨礙創新。新法規提供一套框架，讓平台自發性採取行動，維護透明度和公平性。」

(中時 )