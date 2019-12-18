防不公平競爭 日擬加強管制美科技巨企 17:022019/12/18 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本準備加強對蘋果、谷歌、臉書和亞馬遜等美國科技巨企的監管，以保護日本國內企業，避免大企業在競爭時獲得不公平優勢。(示意圖/Shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本準備加強對蘋果、谷歌、臉書和亞馬遜等美國科技巨企的監管，以保護日本國內企業，避免大企業在競爭時獲得不公平優勢。 路透報導，日本當局將要求這些監管對象企業披露公司與客戶簽訂合約的所有條款；另外，企業還要向政府彙報營運細節，不過具體細節目前尚未公布。 日本經濟財政大臣西村泰敏表示：「我們之所以想推行加強管控的新法，主要是想讓商業交易變得更透明，同時又不希望給企業增加過重負擔或妨礙創新。新法規提供一套框架，讓平台自發性採取行動，維護透明度和公平性。」 (中時 ) #企業 #監管 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸監管再升級 工行吞11月最大罰單 04:092019/12/14 焦點新聞 日本百年企業全球第一 揭長壽祕密 11:012019/12/15 財經 劉鶴：要發展法治化營商環境 23:582019/12/15 財經 論文門魔鬼藏細節裡 彭文正：公文後面的筆跡是誰的？ 23:402019/12/15 政治 中央經濟工作會議後密集開會 民企融資難 陸各部委找解方 04:102019/12/16 全球財經 USMCA變卦，墨西哥改口稱未看清協定細節 20:312019/12/16 國際 魏樂富老同學柯斯提克來台 強調彈琴要重細節 00:062019/12/17 生活 《美股掃瞄》美股消息面：觀望美中協議細節，美元指數小跌 09:092019/12/17 財經 百萬網友盲測手機相機 這款奪冠...iPhone首輪就出局 17:572019/12/17 生活 肖鋼：加強監管大型金融科企迫在眉睫 21:202019/12/17 財經 國際熱門新聞 變卦？華為在德恐出局 非老美出手而是他 - 國際 彈劾表決前夕他臨陣跳槽 川普樂翻了 - 國際 口香糖洩密！5700年前小蘿莉真面目曝光 - 國際 打擊經濟 ！大陸擬直接進口美貨 不經香港轉口 - 國際 出重手！我鋼材涉轉越南避稅 美祭最高456％關稅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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