國民黨主席吳敦義昨天批蔡英文「衰尾查某」，掀起性別歧視議論，成為今天下午常會熱議焦點，多名常委替吳緩頰，稱「衰尾」、「查某」都是台語常用到的詞彙，「與性別無關」，吳坦言，當時想到蔡政府執政下，國內民生凋蔽，放任國家向下沉淪，談話快且直脫口「衰尾查某」。

針對「卡神」楊蕙如網軍案，傳出楊蕙如逃至國外避風頭，國民黨副發言人黃心華下午轉述常會內容指出，國民黨將發起「全民協尋楊蕙如們」、「檢舉惡質網軍」等活動，在全台各縣市遍地開花。同時呼籲楊蕙如盡速出面說清楚，國民黨無法再容忍惡質網軍為非作歹，影響國家安寧。

國民黨副發言人黃心華下午轉述常會內容。（趙婉淳攝）

黃心華說，常委關切民進黨日前推出的競選廣告，高雄版稱對不起台灣，令常委不以為然，當初蔡英文說點亮台灣，但副手賴清德卻說現在是台灣最黑暗時刻，蔡政府說謙卑謙卑再謙卑，如今變成要人民道歉道歉再道歉，再再凸顯民進黨的矛盾與傲慢。

(中時 )