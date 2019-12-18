泰福-KY(6541)下午舉行法說會，Amgen撤回對泰福的專利侵權訴訟，此舉不會影響公司財務狀況及TX01獲得藥證後上市銷售時程，但可節省在訴訟上時間與金錢。

泰福的TX01，適應症為癌症化學療法所引起的嗜中性白血球減少症，原廠參考藥物為Amgen公司的Neupogen(Filgrastim)，其於台灣時間今年7月24日，在美國對泰福生技公司，及旗下兩家子公司：美國子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.、台灣子公司台灣泰福生技公司，提出287號專利侵權訴訟，此專利主要是關於用在製造生物藥過程中refolding recombinant proteins方法。

泰福指出，經過雙方協調後，Amgen與本公司在台灣時間12月18日均同意撤除告訴。由於訴訟過程曠日費時，且所費不眥，因此雙方達成協議，同意撤告，可節省在訴訟上的時間與金錢，且不會影響公司財務狀況及TX01獲得藥證後的上市銷售時程。

美國食品暨藥物管理局FDA於去年11月，接受泰福生物相似藥產品TX01藥證申請，目前TX01進入藥證審核階段。FDA審查及是否核發藥證與專利侵權訴訟無關，專利侵權訴訟普遍存在於生物相似藥廠間，是產業特性。

(時報資訊)