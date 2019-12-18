縣長徐耀昌推廣在地觀光特色，邀請全國到苗栗體驗客庄魅力。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府規畫「苗栗好棧!秋冬來去衝一波」，祭出多項好康，並於21日舉辦「草地野餐音樂會」，活絡旅遊觀光。苗栗縣長徐耀昌18日邀請全國遊客，到苗栗各鄉鎮景點旅遊，體驗浪漫經典小鎮，感受客庄特有的文化及魅力。

縣府文化觀光局以中央推出的「擴大國旅秋冬遊計畫」為基礎，規畫「苗栗好棧！秋冬來去衝一波」系列活動，18日徐耀昌偕同縣議員余文忠、公館鄉長曾美露、頭屋鄉長徐鑫榮、縣府文化觀光局長林彥甫等人啟動活動，並邀請「客家妹」陳明珠分享苗栗好玩景點、遊程規畫參考路線，推廣苗栗特色。

系列活動除推出旅遊優惠方案，另結合中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，21日將在苗市貓裏喵親子公園舉辦「草地野餐音樂會」，安排親子表演、輕音樂，營造溫馨、熱鬧又悠閒的野餐氣氛。文觀局說明，即日起至20日開放民眾線上報名，前300名報名成功者可獲得野餐墊及抽獎券；當日亦可現場報名，前500名報名成功者，可領取野餐墊與抽獎券乙份。

獎品包含電動自行車、iPhone11、Airpods、LED43吋液晶電視、氣炸鍋等豐富大禮。縣府也為配合延長秋冬旅遊補助，推出方案一「住宿加碼贈好禮活動」，25日起至明年1月31日止(週六、元旦及春節假期1月24日至1月29日不適用)，前2500名入住於參加苗栗秋冬遊補助的旅館或民宿，可獲贈加碼好禮；方案二「特約店家優惠」，遊客只要到「苗栗好棧！秋冬來去衝一波」特約店家出示活動優惠圖示，即可享有特別折扣，更多活動詳情請上苗栗文化光觀光旅遊網（https://miaolitravel.net/）查詢。

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