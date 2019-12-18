公平會今（18）日召開委員會，認為台灣連線金融科技等7家事業擬合資新設連線銀行（LINE Bank）、中華電等9家事業擬合資新設將來銀行（NEXT BANK）2件純網銀結合案，均不具顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭的不利益，故均不禁止結合。

連線銀行由連線金融科技、北富銀、中信銀、聯邦銀、渣打銀、台哥大及遠傳等7家公司發起設立，將來銀行則由中華電、兆豐銀、新壽、全聯、凱基、關貿、新光銀、新保、大台北瓦斯等9家發起設立，公平會已於審議期間徵詢金管會及通傳會（NCC）等主管機關意見。

公平會表示，上述公司分屬銀行、壽險、電信、網路、超市量販、天然氣及保全等產業，故針對2件事業結合申報案，分別針對參與結合事業水平重疊、非水平重疊2部分進行分析。

水平重疊部分，公平會指出，2案參與結合的銀行業者，在我國存款、放款、信用卡等相關市場市占率不高，亦無計畫將現有業務移轉至所發起設立的純網銀，仍會維持分別經營，不致於降低彼此間相互競爭誘因，故尚無藉由結合提高商品價格或服務報酬能力。

同時，參與銀行業者已投入相關人力及財務資源發展數位金融服務，且現有客戶群與2家純網銀鎖定目標客戶未重疊。基於市場定位、已投入發展成本，難認定2家純網銀成立後，參與結合銀行會停止現有數位金融業務、或降低推動銀行數位化研發與創新誘因。

非水平重疊部分，公平會考量銀行業為特許事業，法規限制非金融業者「單獨參進」純網銀市場可能性，2案參與結合的非金融事業與銀行間不具潛在競爭關係。其中，公平會審酌LINE通訊軟體若增加連結至連線銀行功能，是否產生搭售等競爭疑慮。

公平會表示，考量LINE通訊軟體用戶仍可自由選擇是否開立連線銀行帳戶，且LINE通訊軟體並非其他提供網銀服務的競爭者接觸LINE用戶的瓶頸，連線銀行競爭對手仍能與其他非通訊軟體的APP開發商合作、或自行開發APP接觸LINE用戶。

將來銀行部分，公平會審酌與合資企業異業結盟打造日常生活消費生態圈，是否產生搭售等競爭疑慮。考量合資企業對未來合作對象持開放態度，且為增加自身用戶數及使用率，應不致於僅跟將來銀行合作，故尚難認定2件結合案會阻礙對手與其競爭效果。

至於涉及的數據資料累積、個資保護等數位市場新興競爭問題，公平會認為，儘管可能利用合資企業用戶數據資料發掘客戶需求、提供適合服務，但數據庫並非無法透過其他來源蒐集、或以其他資料取代，競爭者可透過與其他數據相關事業合作以取得用戶數據資料。

同時，參與合資事業分屬各領域，無事證顯示結合前各合資企業或其關係企業間，正進行個資保護方面的非價格競爭，無消除競爭壓力效果，因此尚無降低「以隱私為基礎的競爭」。不過，公平會仍提醒2案參與合資企業，須注意並遵守個資保護法相關規範。

(時報資訊)