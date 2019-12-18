貿易戰第一階段協商見曙光，三三會理事長許勝雄認為，對陸、美、台灣都是正面影響，不過變數太多，後續國際間還有很多問題待解，產業也應該加強自身競爭力，同時政府應繼續排除台灣跟其他國家簽FTA的障礙，否則關稅劣勢將影響台商開拓國際市場的投資佈局。

許勝雄指出，陸美貿易戰有第一階段協議，對全球經濟成長率會有一些幫助，除了實質之外，在精神面，產業和消費的信心都會有效果，全球經濟也會比較穩定。

不過，許勝雄表示，貿易戰牽扯到強國爭霸，變數仍多，除關稅問題，更有投資、技術、政治等問題，只希望是好的開始，但這些問題必定會不斷在人類歷史發展過程中重複發生。

至於台灣市場未來表現，他認為，首先台灣外銷市場主要在美、陸，假如大戶經濟成長率能維持在6％，美國GDP也會回到2.4％的話，對台灣外銷就會有正面影響；內需部分則是「內溫」，台商、外商和政府投資之下都會有正面效果，根據很多智庫分析，明年應該威脅會降低一些。

許勝雄提醒企業，除了經濟因素，如何在5G、AI、物聯網等新時代下有更大競爭力，是企業應去努力的，同時希望政府繼續排除和其他國家簽FTA的障礙，台灣要開拓國際市場，關稅不利的狀況將會影響台商投資佈局，同時日本福島核食、美國牛等都是政府和民間要共同面對的課題。

(中時 )