台中市55歲陳姓男子在中市七期商辦租用辦公室，涉嫌替金主設計、維護、代管博奕網站，並抽成。（刑事局電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

台中簽賭網站被破獲

台中市55歲陳姓男子在中市七期商辦租用辦公室，以高薪利誘，聘請IT工程師等，經營博奕網站，警方喬裝上班族進入大樓，逮補29名員工。（刑事局電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真） 4

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，18日公佈在台中市七期某商辦大樓內查獲一家專為簽賭網站經營者，設計網路簽賭軟體並代管的博弈軟體設計公司，發現年簽賭金額超過人民幣48億，逮補55歲陳姓負責人及員工共29人，查獲各式電腦主機、U盾、金融卡、存摺、新台幣56多萬元、菲律賓幣2萬多元，全案依賭博罪移送台中地檢署偵辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊在中市七期某商辦辦公室，查出陳嫌經營博奕網站，查獲現金、帳簿等證物。（刑事局電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事局電信偵查大隊第二隊18日公佈，查出陳嫌經營博奕網站，查扣現金、帳簿、電腦、手機等證物。（黃國峰攝）

刑事局電信偵查大隊第二隊18日公佈，查出陳嫌經營博奕網站，查扣大批電腦等證物。（黃國峰攝）

刑事局電信偵查大隊第二隊18日公佈，查出陳嫌經營博奕網站，以圖表說明陳嫌設立博弈網站設計公司，替多名金主設計及維護賭博網站，供賭客簽賭，並從中抽成。（刑事局電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊指出，陳嫌在中市七期商辦大樓林立的某大樓中租下二個單位，共約100坪年租金100萬，因該大樓人員進出控管嚴格，警方由員警喬裝成商辦上班族，從今年6月起持續半年在大樓內外蒐證，終於於108年12月12日，動員30名警力在大樓內將29名男女共犯一網成擒。

警方指出，陳所設計、代管的賭博網站多達30多個，主機皆設於美國等境外，以規避查緝，賭客多為大陸及東南亞人士，並透過層層不同權限的帳號來管理及吸收賭客，並依賭金抽成。

陳姓主嫌利用人頭創設資訊公司，並以月薪4萬元起（還不含獎金）招募客服、美術人員、工程師等，據了解其中8名私校畢業的IT工程師，基本月薪15萬元起跳，每月人事費用就高達200萬元，有員警私下不諱言，因為賭博罪刑責過輕，大都罰個幾萬元，訪談中相關員工似無悔意，事件過後應會重操舊業。

警方表示，清查陳所設計、經營的30多個賭博平台，包含有德州撲克、六合彩、運彩、電子遊藝等六大類賭博遊戲，賭博遊戲多達40至50種，皆依客戶需求設計，一年內下注金額約人民幣48億元上下（台幣206億），全案依賭博罪移送台中地檢署偵辦，訊問後，陳嫌5萬元交保，其餘請回，將持續追查幕後金主。

(中時 )