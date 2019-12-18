藝人高以翔上月27日錄製浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，短短35年生命就此結束，留給外界無限震驚與悲傷，而他本月15日舉行告別式，正式為人生劃下句點，而當天他的23歲女友Bella難掩憔悴悲悽的神情，讓外界相當不捨，也格外關心Bella的生活，近來有網友發現，她曾在5月時曝光了新屋的室內布置照片，如今才察覺跟高以翔過去說過的理想住宅要求幾乎一模一樣，因此推測那不只是普通的分享照，而是兩人為結婚準備的新房。

Bella今年5月時，曾曝光新屋裝潢，如今被認為可能是兩人婚房。(取材自Bella微博)

Bella今年5月時，曾曝光新屋裝潢，如今被認為可能是兩人婚房。(取材自Bella微博)

因高以翔的逝世，女友Bella因此曝了光，進一步揭露兩人交往穩定，甚至正準備步入人生下一階段，而近來有網友發現，積極經營社群的Bella，5月時曾在微博貼出數張房屋內裝的照片，寫下：「藝術填滿了每個角落」，可見照片中的屋子寬敞不只一層樓，安裝室內樓梯並且挑高，確保了充足的採光，走現代西式風格，特別的是，客廳安裝了壁爐，是東方人比較少採取的一項裝潢，整體室內裝潢摩登而不失溫暖。

網友如今看這照片，赫然想起來高以翔過去上節目也曾提過自己心目中的理想住宅，表示希望住處能不只一層樓，有室內梯，還想要有暖爐跟長長的走廊，廚房則要有系統廚具，再加上跟寵物一起生活，才是完美，而這跟Bella當時po出的房屋照片不謀而合，加上高以翔不久前買了房子跟新車，因此推測「這是你們的婚房吧」，讓人感到格外心疼難受。

(中時電子報)