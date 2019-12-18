南韓總統文在寅17日在青瓦台宣布提名前國會議長、現任國會議員丁世均為新任國務總理。文在寅表示，目前施政重點之一是團結凝聚國民力量，在經濟和民生上取得成果並惠及國民，而丁世均正是符合這一要求的人選。

這也是文在寅2017年就任南韓總統以來提名的第二名國務總理。根據南韓法律，丁世均的人事任命還須國會表決通過。丁世均1950年出生於全羅北道，是南韓執政黨「共同民主黨」黨員，人稱「微笑先生」。2016年6月，丁世均獲選出任國會議長，任期兩年。若國會通過這項任命，丁世均將是第一位出任總理的國會議長。

文在寅指出，丁世均曾是成功的企業家，擔任過南韓產業資源部長官，熟悉經濟事務。此外，他曾6次當選國會議員，具有豐富的從政經驗，善於傾聽，重視對話與協商。

據報導，即將卸任的國務總理李洛淵則可能參加2020年4月舉行的國會選舉。按照南韓法律，若公職人員參選國會議員，必須提前至少60天辭去公職。

但也有人指出，前國會議長擔任政府總理有違三權分立原則，對此丁世均表示，他認為要是能為民服務，就不應瞻前顧後，所以決定接受提名。他將致力恢復經濟並團結國民，竭力打造能讓國民依靠的政府。今後將加強與在野黨的溝通，加強國會與政府的溝通，全力打造為民服務的政府。

(中時 )