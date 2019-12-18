增進學生視野、培養閱讀力，益品書屋與明台高中攜手，舉辦「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展，總計400本書籍，即日起在明台高中展出至12月31日，18日上午並舉辦盛大開幕活動，學校師生相當興奮，許多人都迫不及待想拿起國內罕見的書籍翻閱。
「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展2019年最末場選在明台高中，董事長戴勝益說，「南有高餐專，中有明台」，明台高中是非常好的高中，也是展覽首選學校，校內光是餐飲科學生就多達1800名，這次展出餐飲書籍，盼培養學生更多元知識。
明台高中校長林垂益說，這次展出的書籍多為餐飲類別，未來盼增加更多其他類書籍，學校也會發動鄰近的國中、小及大學到明台參觀，校內還有林獻堂博物館，可做整體宣傳。
益品書屋指出，成立至今約3年半，從南到北舉辦了14場巡迴書展，這次從近7000冊書籍中選出400本，盼讓學子們有機會接觸到不同的書籍。
(中時 )
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