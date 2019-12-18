2名日籍極限單車選手去年來臺，和陳姓商人上酒店洽談共創單車品牌，結果其中1位日本人酒 醉裸身路倒被送醫急救，一度失溫命危，導致雙方合作計畫破局，但陳男竟心生不滿，把2名日籍選手醉倒裸躺在酒店廁所的照片，加入A片影像後PO網，臺北地檢署依妨害祕密、加重誹謗等罪嫌起訴陳男。

據了解，2名日籍極限單車運動好手，去年1月初來臺，與陳姓自行車業者洽商共創品牌，陳男招待2人到中山區酒店消費。

結果2名選手酒後，赤裸醉倒在酒店廁所裡，褲子脫到一半，身上還沾著穢物，陳男拿手機拍下2人窘照，其中1人後來裸身路倒送醫，還因失溫一度被發出命危通知。

2人返回日本後，拒絕與陳合作，陳不甘心投資300萬元將血本無歸，竟把2人窘照，加上網路A片畫面，PO上IG引發車界議論。去年8月，1人因比賽時，聽聞此事，2人來臺提告陳男。

檢方認為，陳男涉嫌偷拍2人裸睡照、還加上A片PO網等行為，依妨害祕密罪、公然誹謗罪起訴陳男。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )