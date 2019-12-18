財政部中區國稅局表示，稅捐稽徵法第35條規定，納稅義務人不服核定稅捐處分，應於繳款書送達後，依繳款書所載「繳納期間屆滿之翌日」起算30日內申請復查。

該局特別提醒，基於「程序不合，實體不究」原則，納稅義務人對於核定稅捐處分如有不服，務請注意在法定救濟期間內申請復查，以維護自身權益。

(工商 )