申請復查稅單 要在繳納期限後30日內 17:232019/12/18 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，稅捐稽徵法第35條規定，納稅義務人不服核定稅捐處分，應於繳款書送達後，依繳款書所載「繳納期間屆滿之翌日」起算30日內申請復查。 該局特別提醒，基於「程序不合，實體不究」原則，納稅義務人對於核定稅捐處分如有不服，務請注意在法定救濟期間內申請復查，以維護自身權益。 (工商 ) #稅捐 #納稅義務人 #義務人 #處分 #繳款 也許您會感興趣 推薦閱讀 鴻海集團賣阿里持股 獲利40億 04:092019/12/14 證券．權證 出售完達山乳業股權 統一處分利益估逾4億 04:092019/12/15 財經要聞 限制出境新法周四實施 共諜案、遠航案都將重行境管 07:152019/12/16 社會 《資訊服務》精誠再處分四方精創，每股貢獻逾1元 11:082019/12/17 財經 企業逃漏稅 負責人遭國稅局限制出境 17:522019/12/17 財經 雷虎生技 處分某行銷公司49％股權 20:182019/12/17 財經 鴻海子公司Icreate Investments Limited處分持股實現獲利 21:202019/12/17 財經 時力前立委高潞．以用確認黨籍存在案敗訴 11:562019/12/18 社會 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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