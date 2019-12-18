玉山 Pi 拍錢包信用卡自推出以來，獲得市場廣大的迴響及支持，為持續提供更多元化的產品給廣大客群，將服務延伸至更年輕的族群及校園場景，玉山銀行(18)日攜手網路家庭國際資訊子公司- Pi拍錢包共同舉辦記者會，宣布發行「玉山 Pi 拍兔Debit卡」，最高享4.5％P幣回饋無上限。

「玉山 Pi 拍兔Debit卡」是一張具備存提款、轉帳、刷卡功能、悠遊卡小額支付的晶片金融卡，年滿15歲以上者即可申請，其中卡面是以 Pi 拍錢包夥伴(Pi Partners)元素做設計，展現青春活力，提供消費者耳目一新的感受。而在刷卡消費的同時，持卡人在存款帳戶的餘額即為刷卡消費可使用的額度，讓持卡人可以有效的控管消費，免除攜帶大量現金的不便及風險，每筆消費回饋也和玉山 Pi 拍錢包信用卡相同，一般消費享2.5％ P幣回饋，綁定Pi拍錢包於露天拍賣、86小舖、全家便利商店、台灣大車隊等指定通路支付，最高享4.5％ P幣回饋，所獲得的P幣，也可於全台超過18萬個Pi拍錢包合作通路以1P幣等於1元新臺幣折抵使用。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡以場景金融為發展重點，結合產業首選夥伴，提供顧客便利的金流服務體驗。為延續玉山Pi拍錢包信用卡於市場上的好口碑，全新發行「玉山 Pi 拍兔Debit卡」，希望藉此服務更多年輕且善用數位服務的族群，享受玉山銀行所提供的一站式數位金融服務，成為消費生活的首選。

網路家庭暨 Pi 拍錢包董事長詹宏志表示，Pi 拍錢包目前使用族群主要落在 25~45 歲上班族，根據統計，目前全台灣超過20歲以上的成年人口中，還有高達827萬人沒有信用卡。為拓展使用族群，本次與玉山銀行合作推出簽帳金融卡「玉山 Pi 拍兔Debit卡」，使更多年輕族群也可無門檻地體驗行動支付的便利與優惠，藉此 Pi 拍錢包與P幣的應用族群將更擴大，打造更全面的 P幣生態系。

歡慶新卡上市，玉山銀行與Pi拍錢包共同祭出好禮三重送，第一重：2020/1/31前申辦Pi拍兔卡並完成首刷加贈150P幣(限量6,500名)；第二重： 2019/12/23~12/30展開聖誕快閃日活動，於指定通路使用Pi拍錢包綁定玉山 Pi 拍兔卡完成付款最高享200 P幣回饋；第三重：2019/12/18~2020/1/9以 Pi 拍兔卡購買指定品牌拍享券，享最高回饋50％。

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