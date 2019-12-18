中美貿易戰讓消費性電子產業供應鏈中下游紛紛將產能從中國、分散至東南亞，不過市調機構DIGITIMES Research表示，蘋果供應鏈廠商仍有近5成生產據點位於大陸，反觀中國手機品牌業者與其供應鏈，則都選擇落腳印度，以因應印度消費者需求。

DIGITIMES Research表示，依照中國工信部資料估算，2019年陸製智慧型手機數量年減超過億支，中美貿易戰更進一步動搖中國世界工廠的地位，不過蘋果供應鏈大多為依循其他消費性電子產品供應鏈的腳步將產能分散至東南亞，蘋概供應鏈仍有近5成的生產據點位於大陸，蘋果具組裝能力的供應商雖遍及美國、巴西、大陸、印度和越南，然絕大多數產能集中於大陸，印度產能仍偏低，越南尚無手機產能。

反觀以服務中國手機品牌為主的非蘋供應鏈，已在北印和南印形成兩個生產聚落，活躍於印度市場的中國品牌如小米、Oppo和Vivo，在當地已委託代工廠或自設產線，以因應印度消費者需求，而三大大陸手機ODM廠聞泰、華勤和龍旗，也透過設廠或轉投資布局印度。DIGITIMES Research表示，隨著印度政府積極落實印度製造，將於2020年第1季針對觸控面板和顯示器等零組件徵收關稅，使模組廠如合力泰、聯創等亦紛紛應客戶要求至印度設廠。

另外，三星則是早在數年前，就將手機組裝廠與相關供應鏈，遷至越南與印度，非蘋手機供應鏈已在北印諾伊達（Noida）與南印清奈（Chennai）形成兩個生產聚落，三星、Oppo和Vivo供應鏈主要聚集於北印，小米供應鏈則多聚集於南印。

(工商 )