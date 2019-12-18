繼開拓陝西、福建市場後，7-11中國再提速，瞄準河南市場。18日，7-ELEVEn中國與三全食品全資子公司河南參伊便利店連鎖有限公司簽訂協議，後者獲得7-11便利店業務在河南省的獨家特許經營權，預計河南首店將於2020年落地。

三全食品主要從事速凍食品和常溫方便食品的生產和銷售，且在鮮食供應鏈方面布局較早，占據一定優勢，7-11正是看中了其在鮮食製造領域的優勢，與此同時，7-11中國也在加速市場拓展，河南則是日系便利店的空白市場，7-11之前也並未布局。

根據雙方協議，參伊便利店連鎖將獲得7-11便利店業務在河南省的獨家特許經營權，可以在河南省範圍內開發和經營7-11便利店門店、使用SEC的系統及經營資源等。此外，經7-11允許後，河南三伊可以在河南省透過加盟等方式進行再特許經營（加盟）的開展。

值得注意的是，友阿股份董事、副總裁胡碩在簽約儀式上透露，首家湖南7-11便利店預計將於2020年3月30日開出，預計到2020年底開店10家，2021年底累計開出25家，其中包括5家加盟店；2022年底累計開出55家，其中包括30家加盟店。

(旺報 )