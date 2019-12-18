繼公布2019年度在全球下載量、成長最快速（使用者課金與下載量成長），以及用戶課金最高的前10名應用程式榜單後，專注於App應用程式市場分析的市調機構App Annie，又公佈了十年以來（2010~2019）下載量最高的應用程式，結果可能會出乎你意料！

市調機構App Annie公布十年App（應用程式，非遊戲）下載榜。（摘自App Annie）

根據App Annie公布的2010~2019十年期間，全球下載量最高的應用程式TOP 10排行榜，Facebook成為冠軍，之後依序是Messenger、WhatsApp、Instagram、Snapchat、Skype、TikTok、UC Browser、YouTube、Twitter。嚴格來說，這十款中有九款（除了UC Browser之外）都屬於社群平台，不難看出這十年來社群平台改變你我生活的趨勢與樣貌。

十年來下載量前十名應用程式中，除了TikTok、UC Browser是來自中國大陸開發商，其餘總部都位於美國。以母公司來看，Facebook旗下四款應用程式佔據了前四名，十分強勢！而以2016年9月才推出的TikTok 能擠上第七位的成績來看，也不難發TikTokl近年來火爆的程度。

市調機構App Annie公布十年App課金榜（消費者付費）。（摘自App Annie）

市調機構App Annie公布十年遊戲下載榜。（摘自App Annie）

市調機構App Annie公布十年遊戲課金榜。（摘自App Annie）

而App Annie公布十年統計的使用者消費排行榜中，則由Netflix、Tinder、Pandora Music奪下前三，台灣十分火紅的LINE也搶下第五，上榜的不乏全球知名OTT服務；遊戲方面，十年來下載量前三名遊戲則是Subway Surfers、Candy Crush Saga以及Temple Run 2，展現跑酷遊戲的強勢。十年遊戲玩家課金榜的話，前三名則是Clash of Clans（部落衝突）、Monster Strick（怪物彈珠）以及Candy Crush Saga，近幾年爆紅的知名AR手遊Pokémon GO也搶下第八！來自中國大陸的王者榮耀、夢幻西遊也分別取得第六、第七名，顯示出中國大陸市場的龐大與消費力。

從開發商來看，社群平台應用軟體多來自美國；OTT服務中，來自美國的大多因為佈局全球市場，影響力也十分的大。而遊戲開發與消費方面，美國開發商的勢力沒有那麼強，芬蘭、澳洲、法國、日本以及中國大陸的開發商，都很具競爭力。

編註：App Annie公布的2010~2019十年期間TOP 10排行榜，統計期間2011/12/31前，僅有iOS App Store的統計資料、2012後包含Google Play Store以及蘋果App Store的在料，2019年統計期間至11月。

(中時電子報)