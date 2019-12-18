喜樂島聯盟緊咬中華文化總會等主辦的「來去總統府住一晚」活動，除了要求文總公布邀請網紅「價碼」與經費來源；更爆料，中華文化總會秘書長林錦昌2014年為柯文哲效勞，柯當選台北市長後，曾拿出4張連號發票便要柯辦吐出2千2百萬，要柯辦自行沖銷。可見競選造勢、網路行銷，諸多打點，已有先例。

喜樂島聯盟發言人張君瑜說，林錦昌當時這起事件，知道的人不多，台北市長柯文哲、前台北市辦公室主任蔡壁如及姚立明教授等人知情。

張君瑜說，從中華文化總會和總統府發言人丁允恭先生在媒體上的先後回應可以看出，「總統府住一晚」活動的主旨已從原本的推廣台灣觀光，變成提升台灣國際能見度。國際能見度是個更難以估量效益的託詞。但無法迴避的明顯事實是，與網紅合作拉抬網路聲量早已是台灣政治選舉的常態；還有蔡英文總統的個人網路聲量在這一波操作中聲量大漲。

她說，蔡政府要提升台灣能見度，卻採用了台灣競選慣用的模式，然後造成蔡英文總統個人政治聲望的具體獲益，已是顯而易見的事實。如果活動經費不是來自公帑，自無可議之處；但若是來自人民繳納的國家資源，就是明顯的公私不分。文總和總統府為何要用不著邊際的方式迴避？是否可以向國人清楚說明。

她指出，不只是「總統府住一晚」的國際網紅，還包括諸多曾經與蔡英文總統合作過的本土網紅，其所謂的「邀請」是否有價碼？經費來源為何？若是國家預算，是不是可以公開細目讓國人公評？國之公器，若可以因職務之便，巧立名目應用在摶取個人選舉利益。那就是開了政治操守的不良先例，影響深遠。

張君瑜指出，網紅經營的目的向來都是營利。與蔡英文總統合作過的網紅中，許多都是立場前後不一、任意轉換。其實例在網路上隨處可見。要說是因為理念而支持也太過牽強。價碼和經費來源才是重點。

她表示，如今林秘書長位居要職，支領國家預算。大選前夕，名為行銷台灣，實際上卻行銷了總統個人。喜樂島聯盟以在野黨立場，為人民權益和民主政治的清明提出質疑。若再以含糊空泛的說詞開脫，難道要自證有難言之隱？

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(中時 )