國民黨總統候選人韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」後，親綠機構最新民調出爐，蔡英文以54.4%領先韓國瑜的20.4%，兩人差距已拉大到34%。有綠粉不敢置信說：韓蓋牌之後的民調都僅供參考，不要過度樂觀，。

根據綠黨最新民調，問到看好誰當選總統？有64.1%民眾選蔡英文、20.1%則選韓國瑜；而看好度部分，韓蔡差距也拉大超過44%，也是歷次調查的最大差距。另民眾最害怕誰當選總統，有55%認為是韓國瑜、20.9%則選蔡英文，韓支持度在此項創新高。

至於不分區政黨票部分，該民調採不提示政黨的選項調查，提供所有政黨公平競爭機會，顯示前三大黨為，民進黨支持度30.1%、國民黨21.6%、民眾黨5.2%，時代力量則為2.9%，親民黨、綠黨、台灣基進黨為2.5%，其他政黨新黨、台聯、一邊一國等，支持度均低於1％。

該民調由綠黨委託展欣民調在12月16日到17日進行調查，調查對象為全國年滿20歲以上民眾。手機與市話各半，市話以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採分層比例抽樣。完成1022份樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.08%，並採戶籍、年齡、性別進行加權。

網友說：「民調不可靠，確實去投票」、「假的，都是假的，只有1.11出來投票才是真的。」甚至有綠粉認為，「還是要再說一次，韓國瑜蓋牌之後的民調都僅供參考，票投進去才是真的，不要過度樂觀，年輕人拜託回家投票！」

(中時電子報)