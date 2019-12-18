台中市長盧秀燕等人參加石岡親子館揭幕儀式。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與幼兒園學童組隊挑戰闖關遊戲。（王文吉攝）

台中市第8座親子館18日於石岡開幕，市長盧秀燕感謝立委江啟臣爭取中央預算，加速公托、公幼及親子館「倍增計畫」。盧秀燕說，她上任前全市只有4座親子館，親子互動空間嚴重不足，就任近1年已增加4座親子館，但成功倍增還不夠，未來目標是「2倍增、3倍增！」

盧秀燕一早向市民報告就職一周年政績，下午趕往石岡親子館揭牌。AI機器人Zenbo帶領大小朋友跳舞，還贈送吉祥物「牛寶寶」氣球給盧秀燕，包括民政局長吳世瑋、客委會主委江俊龍、社會局副局長陳仲良、立委江啟臣、市議員冉齡軒等人也到場見證，氣氛歡樂。

盧秀燕表示，自己是六都唯一女市長，特別關心家庭福利，市府今年追加8.5億元預算，擴大加碼0到6歲托育補助，減輕年輕家庭的經濟負擔；更追加7.28億元，在今年7月恢復65歲以上老人健保補助。

「小的要幫養、老的要照顧！」盧秀燕說，她全力推動「公托、公幼和親子館倍增計畫」，石岡親子館總預算268萬元，感謝立委江啟臣爭取中央經費，市府只需編列66萬元。盧秀燕也感謝弘光科技大學承辦石岡親子館，提供優良師資，還導入AI機器人融入親子活動。

社會局表示，市府將原有的「0-3歲托育資源中心」升格為「0-6歲親子館」，目前南屯、坪林、北區、豐原、大里、沙鹿、大甲已完成升級，加上石岡親子館啟用，全市共有8座親子館，未來將增設太平、后里、大雅、西屯、烏日、北屯和東區等親子館，預計達成15座目標。

台中市長盧秀燕與幼兒園學童組隊挑戰闖關遊戲。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與幼兒園學童組隊挑戰闖關遊戲。（王文吉攝）

石岡親子館以「牛寶寶」為主題，規劃0至2歲小小BABY遊戲區、2至6歲大寶貝活動區、嬰幼兒活動室等，並提供0至6歲嬰幼兒親子活動、親職教育課程及童書、教材借用服務等。除服務石岡區外，透過托育資源車將育兒資源分享到山城地區，實踐「行動親子館」概念。

石岡親子館配置托育資源車，將育兒資源分享到山城地區，實踐「行動親子館」概念。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕等人參加石岡親子館揭幕儀式。（王文吉攝）

石岡親子館配置托育資源車，將育兒資源分享到山城地區，實踐「行動親子館」概念。（王文吉攝）

(中時 )