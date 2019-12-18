◎韓國瑜回來了！1/9凱道大造勢

國民黨原規劃1月10日選前之夜在台北市、高雄市同時舉辦，但由於在台北市未借到合適場地，所以提前一天先在凱道造勢，為高雄的選前之夜暖身，北高兩天接力舉辦大型造勢活動。

◎女人拉票拉到房間？謝龍介解釋了

國民黨不分區立委候選人謝龍介18日前往台中為黨籍立委候選人楊瓊瓔助選，媒體問到「女人拉票可拉到房間」失言爭議，他先是大笑三聲，接著解釋，男人拉票拉到門口，女人拉票可以拉到客廳房間到廚房，因為女生拉票可以更深入，拉到更多票，拉票效果比男生更好，拜託女子軍團要特別出力。

◎連線銀行、將來銀行 公平會放行

公平會今天通過，包括LINE等7事業擬合資新設連線銀行，及中華電信等9事業擬合資新設將來銀行等2件純網路銀行結合案，皆不具有顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭不利益，不禁止其結合，至於樂天網銀日前發函詢問公平會是否要結合申報，公平會仍在瞭解中。

◎7萬人注意！遺屬年金追溯條件放寬

過去國民年金法規定，遺屬年金請領，符合資格的配偶、子女等受益人申請當月才能開始請領，若過世者死亡日和受益者申請日中間間隔太久，那麼只有2016年3月1日以後過世者，其受益人才能追溯差額，但去年大法官宣告違憲。衛福部社會保險司今天正式宣布，即日起國保遺屬年金給付，無論申請者何時申請，均能回溯請領5年內的遺屬年金差額，目前初估約有7萬3千多人符合請領資格。

(中時電子報)