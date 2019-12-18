(19：21更新內文) 雲林縣議員李建志、翁水上2人以非法方式處理汙泥等廢棄物並任意傾倒，嚴重破壞環境，最高法院本月12日判刑確定，2人18日向雲林地檢署報到發監服刑，李建志強調這是政治迫害、司法不公，綠色恐怖比白色恐怖更可怕。

李建志、翁水上因非法傾倒廢棄物牟利，最 高法院依違反廢棄物清理法判刑李8年、褫奪公權6年；翁判刑2年2月定讞，18日翁在家人陪同下沈默走進地檢署報到，李則在親友與數十名支持者陪同下發表演說後再報到。

李建志表示，此官司拖延了近8年，為何在這麼短時間內高分院就判決，他上訴最高法院，最高法院也在短短幾個月內就做出判決，這就是政治迫害、司法不公。

李建志說本月12日或13日晚上檢察官拿法務部傳票到他的服務處，表示需於18日執行，他連判決書都沒收到，為何就要執行，讓他很疑惑。

李建志指出，台灣有速審法，官司若無法解決，只要滿8年可減刑，他的官司到18日剛好滿8年，但判決是在12日，差了6天無法符合速審法，把他的權益犧牲掉。

李否認非法傾倒廢棄物，認為相關單位故意把他的案件與韓國瑜岳父的砂石場事件綁在一起，實在很惡劣，以前白色恐怖很可怕，現在綠色恐怖比白色恐怖更可怕百倍，

李最後強調，過去民進黨要求政黨退出媒體，現在卻透過媒體洗腦民眾，讓下一代沒有未來，很感謝鄉親到場聲援，希望大家要團結把民進黨下架。

對於李建志質疑「判決書都沒收到，為何就要執行」，雲林地檢署主任檢察官江金星解釋，依刑事訴訟法456條「檢察官於必要時，得於裁判法院送交卷宗前執行之」，程序沒有問題。

(中時 )