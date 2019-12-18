永光(1711)第四季因邁入色料淡季，且電子化學品之面板客戶需求不振、特化產品組合調整等影響，營收推進力道趨緩，但仍可有機會優於去年同期。分析師認為，永光明年色料業務持穩推展，惟電化、特化業績仍有調整壓力，營運保守走堅看待。

此外，鉀肥全球需求約43~4600萬噸/年，硫酸鉀700萬噸/年，每年以2~3％成長，惟中國取消硫酸鉀出口關稅，國際硫酸鉀市場出現供過於求，價格趨緩。東鹼（1708）在硫酸鉀、純鹼行情保守，航運事業持平或小幅回溫下，明年營運也保守看待。

永光色料營收佔比49.5％、特用化學品22％、碳粉16％、電子化學品約10％、醫療原料藥約2％。受制面板客戶需求不振，醫療原料藥接單狀況不佳，前10月營收年減4.4％，自結獲利年減約7％。

分析師指出，永光電子化學品主應用面板LCD製程與半導體IC。因面板報價低迷，廠商稼動率也未見好轉，壓抑業績表現。特化雖積極調整產品組合，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑，但仍需時間佈局、提振。

此外，東鹼硫酸鉀年產可達15萬噸，全部硫酸鉀均外銷(達98％)，並以分散市場為策略，避免受單一市場變化的衝擊，每一國家不超過總產能15％為準。有鑑明（2020）年各項肥料市場供過於求情況仍會持續，東鹼將因應市場價格隨行就市，積極鞏固及開拓市場。

東鹼散裝貨輪15艘全數營運中，營收佔比約35％；目前以中、長期租約錯落方式出租，平衡季節性及景氣循環影響。因預期全球經濟狀況不明以及船舶運力供給會下降，明年航運市場持平或小幅回溫。

(工商 )