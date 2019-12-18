北京商報報導，東元集團旗下光纖織物公司冠德紅科技近日在大陸控告美國知名鞋類品牌SKECHERS侵害發明專利權，冠德紅科技已向山東省濟南市中級人民法院提起訴訟，指控斯凱奇貿易（上海）有限公司、廣州市斯凱奇商業有限公司等4家主體。

此次涉及的被侵權專利為「具有層次感發光效果的提花結構及其製作方法」。大陸國家知識產權局官網顯示，上述專利的申請日期是2006年6月20日，公開（公告）日為2007年12月26日，獲得授權的日期為2009年7月8日。

報導稱，SKECHERS向大陸國家知識產權局提出了涉案專利無效宣告請求。濟南中院在一審民事裁定書中表示，由於涉案發明專利權的效力處於不穩定狀態，案件的審理必須以國家知識產權局的無效宣告請求審查結果為依據，在審查決定作出之前，中止訴訟。

報導引述律師說法，SKECHERS此次只是依靠專利的不穩定而申請了中止訴訟，但國家知識產權局給出結論以後，原告仍然可以繼續起訴SKECHERS。

雖然這並非是SKECHERS首次遇到的專利訴訟，但是該品牌在大陸市場吃到的首次涉及侵權官司，或對剛準備在陸擴張的SKECHERS帶來負面影響。

(工商 )