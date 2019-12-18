墾丁福華渡假飯店18日舉辦「聖誕童歡公益活動」，邀請恆春家扶中心的小朋友到飯店感受聖誕佳節的幸福喜悅。墾丁福華渡假飯店每年會在聖誕節前夕舉辦公益活動，傳遞愛給恆春半島弱勢家庭的孩童，讓他們在這充滿愛的節日裡，可以感受到聖誕節的幸福溫度。

公益活動在聖誕老公公熱情迎接中揭開序幕，飯店點心坊主廚特別準備糖霜薑餅素材，滿足孩童對聖誕節童話般的期待。這次特別挑選雪橇造型，希望藉聖誕老人送禮物的童話，鼓勵小朋友有朝一日有能力時，也能傳遞幸福給社會上需要幫助的人。

孩子們在主廚的帶領下，按部就班的完成並發揮創造力作出獨一無二的聖誕雪橇。回程前，墾丁福華更招待師生享用麗香苑下午茶，希望藉此讓小朋友們感受到滿滿的幸福並為童年留下美好的聖誕節記憶。

家扶中心主委董瑞萍先生也到現場與小朋友同歡樂並表示非常感謝福華飯店在聖誕節前夕舉辦此次活動，讓小朋友與志工、老師倍感溫馨，留下一個非常開心的回憶。

屏東家扶中心於民國56年成立，以「及時的幫忙、溫暖的關懷、基督的愛心、社工的專業」為服務宗旨，致力於屏東地區兒童、少年及其家庭的安全與福利。民國86年將愛心延伸至恆春地區，期盼成為全力推展兒童及少年福利服務之專業機構。

飯店總經理張積光表示，飯店每年聖誕節都會想起弱勢家庭的孩子，尤其單親家庭或者無雙親在旁陪伴的小孩，特別心疼他們，所以希望藉此節日讓他們感受到社會上的溫暖，提早與他們分享聖誕節慶的喜悅，飯店也藉此邀請小朋友參觀五星級飯店，拓展視野。總經理張積光認為讓更多人感受幸福溫暖才是聖誕節真正的意義，希望藉此活動拋磚引玉，呼籲社會、企業能重視弱勢家庭小孩，不放棄並培育每一位未來的主人翁。

(工商 )