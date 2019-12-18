南韓軍方今天表示，4400噸級的「王建」號驅逐艦將於月底赴亞丁灣，從2月起執行反海盜、護航任務。南韓政府曾討論在荷莫茲海峽保護國民和船舶的計畫，但至今未做決定。

南韓聯合新聞通訊社報導，軍方今天表示，清海部隊第31梯隊「王建」號驅逐艦將於本月底從釜山啟航，明年1月抵達亞丁灣，從2月起接替「姜邯贊」號驅逐艦執行反海盜、護航任務。

報導說，南韓政府鑒於加強韓美同盟、對北韓政策合作、駐韓美軍防衛費分擔談判等，考慮向進出波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）派兵。南韓可能明年1月先向國際海事安全聯盟（IMSC）派遣一名軍官，然後再轉移王建號驅逐艦的作戰地區。

報導說，青瓦台12日在國家安保室長鄭義溶主持下召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，討論在荷莫茲海峽保護韓國國民和船舶、為國際海洋安全貢獻力量的相關計畫。

南韓國防部表示，正如青瓦台國家安全保障會議常委會討論的，政府為保護國民和船舶在研究多種方案，但未做出決定，也沒決定是否派遣軍官。

報導說，清海部隊於2009年3月13日起外派，近10年來在亞丁灣（Gulf of Aden）執行打擊海盜、護航等任務，並與聯合海軍司令部成功執行反海盜作戰。

亞丁灣位在阿拉伯半島南部的葉門和非洲東北部索馬利亞之間，是進出紅海的通道。

(中央社)