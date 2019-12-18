禾聯首度揮軍房地產市場，計劃在明年於桃園A7推出基地規模達4720坪「禾悅花園」，董事長蔡金土說，此案將結合智慧家電，訴求聲控智能住宅，產品將以2～2＋1房首購為主，最快於明年第二季推出，至於價格則會在明年推出時才會確定。

禾悅花園位桃園A7推出基地規模達4720坪，此該案坐落在「桃園A7科技園區」內，該園區為禾聯、順達、致茂三家科技大廠聯手開發，經桃園市政府正式定名，其中僅有三塊珍稀住宅用地，作為頂級示範住宅規劃。蔡金土表示，產專區中僅有的3塊住宅用地，禾聯持有的4720坪大基地，將打造全區最高29層樓、地下5樓的住宅。

蔡金土說，禾聯集團將以「禾悅花園」作為台灣住宅進化示範之作，結合科技平台，導入禾聯智能家電系統，實現全台首座聲控智能宅，居家生活大小事只要「出一張嘴」，智能宅就能幫忙辦到。此次跨足住宅不動產，以要求科技產品良率的SOP嚴謹態度來蓋房子，超越一般建築精工，並充分發揮智能家電優勢，整合建築規劃，成為智能居家全新住宅產品，將掀起住宅革命。

(時報資訊)