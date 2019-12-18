以汽車空調壓縮機與熱交換器(水箱、冷疑器、Inter-Cooler)為主要業務的湧盛電機(2249)將於12月19日正式登錄興櫃，登錄參考價為42元，主辦承銷商為凱基證券。

根據財政部關務署統計資料計算，湧盛銷售的汽車空調壓縮機佔全國出口量95.41％，不但是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

湧盛董事長萬正在表示，在壓縮機產品定位部分，公司開發、製造與銷售屬高品質AM(副廠件)產品，也同步銷售原廠所生產OE(原廠件)及其他副廠AM產品。汽車空調壓縮機部分主要裝載於BENZ、BMW、AUDI、PORSCHE、VOLKSWAGEN、VOLVO等知名品牌車款。熱交換器部分則是裝載於HONDA、MAZDA、NISSAN、SUZUKI、ISUZU、TOYOTA、MITSUBISH等日系車款。

萬正在指出，日本市場特性是保守且封閉，不易切入，但湧盛子公司已深耕日本市場多年，成為日本通路關鍵供應商，產品銷售遍佈全日本，為公司帶來穩定營收並維持高利潤。此外，公司自有品牌「SIGMA JP」深耕市場20年，銷售客戶遍及全球。

該公司2017～2019年上半年EPS分別為1.74元、2.51元、4.66元，獲利逐年成長。新車保固年限平均為3年，汽車使用年限平均為10年，近年全球景氣不佳，使得消費者傾向維修舊車延長汽車使用年限，再加上AM件品質逐漸提升並有接近OE件趨勢，是以越來越多消費者選擇於汽車過保後，購買品質相當且價格更有競爭力的AM產品。

汽車空調在部分地區10餘年只有裝載於高級車或列為選配，近年來陸續轉變至全車種(系)並列為標配，車輛平均使用年限增加連同行駛里程數增加，造就替換壓縮機的需求提升。另外，全球除了歐洲與北美洲外，其餘地區汽車空調壓縮機AM市場亦尚未成熟，相當具潛在成長空間。

(時報資訊)