屏東地院一審判決 南州鄉長黃盈裕當選無效 17:272019/12/18 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南州鄉長黃盈裕遭屏東地院一審判決當選無效。(翻攝南州鄉公所網站) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署於去年選舉期間，查獲南州鄉有鄉代及村長候選人，涉嫌以「包裹」方式從下到上，以鄉長及鄉代每票1000元、村長500元價金，向選民買票，屏檢事後對南州鄉長黃盈裕提起當選無效告訴，屏東地院18日一審判決黃盈裕當選無效、可上訴。 (中時 ) #黃盈 #鄉長 #當選 #屏東 #地院 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏南立委選情火藥味濃厚 藍營批喬「嘉」大院 20:582019/12/14 政治 韓國瑜嘉義市大造勢 謝龍介說當選請吃炒米粉 21:592019/12/14 政治 台南玉井縱火釀7死 15日凌晨裁定曾嫌羈押禁見 01:162019/12/15 社會 韓國瑜到岡山壽天宮參拜 挺綠主委祝韓當選 14:532019/12/16 政治 北市長選舉無效官司 丁守中敗訴定讞 11:022019/12/17 社會 世界科學院2020新任院士 台灣3位傑出研究人員當選 12:242019/12/17 財經 紀念冊照片被標激進份子學生提告求償敗訴 17:002019/12/17 社會 潛水客遭螺槳斷肢 駕駛判賠137萬元 18:512019/12/17 社會 直言若當選總統 將遷府到大直 04:102019/12/18 地方新聞 高鐵南延拍板 潘疾呼應縮短時程 04:102019/12/18 地方新聞 社會熱門新聞 波音737 MAX宣布停產 新一代霸主竟是它 - 社會 公開挺蕭美琴惹議 蔡碧仲：政務人員非行政中立法列管 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 要產婦用力下秒嬰「暴衝」 全場漏接慘摔死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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