屏東地檢署於去年選舉期間，查獲南州鄉有鄉代及村長候選人，涉嫌以「包裹」方式從下到上，以鄉長及鄉代每票1000元、村長500元價金，向選民買票，屏檢事後對南州鄉長黃盈裕提起當選無效告訴，屏東地院18日一審判決黃盈裕當選無效、可上訴。

(中時 )