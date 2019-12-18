高雄房地產市場推案與交易熱絡，引爆18日高雄第4季開發區土地標售，總共吸引37個標封，參與投標，10標全部脫標，合計標售金額 12.77億元，標脫率100％，除了台灣金聯資產南下搶地，在地的上揚國際建築團隊與福懋建設，也出手搶標，創下多項紀錄。

高雄地政局長黃進雄18日表示，今年第4季，也是最後一次的土地標售，揮出100％脫標率的紀錄，這也是去年第3季之後的全壘打，從開標現場參觀人數眾多，擠爆現場的情形來看，房地產市場非常關心高雄地政局定期標售結果，對開發區優質建地極為青睞，顯見公共設施完善、區位良好的土地，仍是投資人搶購標的，也代表投資人對高雄房地產未來發展，信心十足。

他說，在高雄大學區段徵收區推出4標4筆土地，全數標脫，共吸引8家投資人競標，其中1筆商三用地，臨大學18街及大學29路，以1.25億元標脫，每坪約30.8萬元，溢價率 16.53％；另1筆臨大學52街近橋頭省道住三用地，以每坪約24.5 萬元標脫；另2筆位於高雄大學附近的住三用地，分別臨大學19街及德中路，各以每坪約29.5 萬元及24.6萬元標脫，顯見高雄大學生活圈發展潛力，受到投資人肯定。

來自台北的台灣金聯資產公司、以及在地的福懋建設，則不約而同主攻小港區土地，台灣金聯以每坪約18.30萬元，總價約2.53億元，標得大坪頂5號道路區段徵收區1,385坪，溢價約23.01％，這也是此次土地標售總額最高的土地。

福懋建設則出手搶下大坪頂1號道路區段徵收區1,010坪，打敗其它5位競爭對手，以每坪18.99萬元得標，得標總額約1.91億元，溢價約24.85％，是此次溢價率最高者。

高雄地政局科長郭陽春指出，大坪頂1號道路區段徵收區，因高市府開闢莿蔥腳溼地公園，居住環境佳，吸引投資人進駐，大坪頂5號道路區段徵收區，因高市府開闢開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利。

他說，第77期重劃區位處前鎮區與鳳山區交界處，鄰近國道1號高速公路五甲交流道、以及88快速道路，交通十分便利，重劃後成為建商推案之重點地區，此次推出3筆土地，全數標脫，共吸引20家投資人競標，是此次標售投標封最多的重劃區。

郭陽春表示，其中1 筆臨和成路及海涵路的土地，面積約311坪，以每坪38.5萬元標脫，再創區內標售行情新高；另2筆小面積土地，分別以每坪29 萬及30.5萬元標脫。

(工商 )