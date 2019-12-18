選戰正酣，台南市政府警察局因應選舉維安，輔導候選人競選總部、服務處安裝監視器，在這次國民黨台南後壁黨部炸彈案中起了效果，才能很快找到犯嫌行蹤。（莊曜聰攝）

選戰正酣，台南市政府警察局之前為因應選舉維安，其中一項策略就是輔導各候選人競選總部、服務處裝設監視器，在日前國民黨台南後壁黨部炸彈案中起了效果，迅速掌握犯嫌行蹤破案；目前市警局正建構「信心科技安平護城網」，透過監視器、M-Police系統與雲端網路連結，未來守護市民安全更有效率。

台南市警局18日舉行年終業務報告，警察局長周幼偉指出，台南市今年整體治安呈現穩定趨勢，內政部警政署調查中，市民對警方整體治安、服務滿意度都在六都居冠，未來將運用科技智慧執法，整合大數據分析，經常性滾動式檢討落實快速反應處理，替南市治安、交通把關，打造幸福宜居城市。

周幼偉表示，「科技建警」、「偵防並重」是警政署列為警政重要的治安策略，不只社區警政透過臉書、LINE群組整合義警、義交、民防、志工及守望相助巡守隊等民力外，也透過整合監視器、M-Police警用行動電腦等設備，連結雲端智慧監視系統，建構「信心科技安平護城網」，可以即時掌控現場狀況，警方派遣及追查案件更有效率，打造市民安全防禦網。

台南市警局也建置「刑案大數據分析平台」，把現有的毒品、車牌影像辨識等資料庫系統整合，透過數據管理分析，以人追案、以案追人，發揮犯罪偵防成效，同時以「涉案車輛查緝網」比對車輛情資，掌握即時位址，讓涉案者無所遁形。

另外透過雲端智慧監視系統，建置監視主機及鏡頭，今年度運用監視錄影系統破獲的案件大增，其中後壁炸彈案中，白河警分局在國民黨部外新增的監視器不到半年時間，就對案件偵辦起了重大效果。

(中時 )