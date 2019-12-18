新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，16至18日在北埔鄉農會舉辦，特等獎由義春茶園黃美琴（左五）抱走。（莊旻靜攝）

108年新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，16至18日在北埔鄉農會舉辦，今年共有465點參賽，由北埔鄉的義春茶園奪下特等獎，也是繼去年夏茶比賽後，再度獲得特等，見證其家族製茶功力不容小覷。

新竹縣副縣長陳見賢18日出席比賽，他本身也是美人茶的愛好者，他喝遍各地美人茶，認為新竹縣品質最佳，也適合作為伴手禮，行銷國內外。茶葉改良場長蘇宗振表示，今年受到氣侯影響，新竹縣東方美人茶的產量減少，但是小綠葉蟬密度變高，反而提高品質，他肯定這次得獎的冬季冬方美人茶蜜香、甘味的表現很好，不管是色、香、味都到位。

北埔鄉義春茶園黃美琴和老公姜金域不假手機器，以人工除草方式照顧2、3甲大的茶園，以有機耕作模式，使茶樹健康，自然吸引小綠葉蟬，以良好品質茶菁製茶，參賽也獲得良好成績。姜金域夫妻已是第五代製茶人，姜父高齡85歲仍種茶，姜金域分享，務農要一季才有收入，得獎感謝上天眷顧，顧客喝了喜歡，也就先訂茶了。

茶改場研究員兼產業服務課課長林金池，為比賽主審，他分析特等獎茶葉的香氣、滋味豐富均勻，到第二泡還沒有青澀味。頭等一的茶葉很漂亮，白毫明顯，但滋味比特等淡了一點。他建議製茶過程可藉日曬將青味轉化，遇雨量多濕度高時，7至10內烘乾也是重要的過程。

新竹縣政府農業處長邱世昌處長表示，為提升得獎比賽茶質感，特別換新包裝，冬茶新版包裝花色和夏茶同樣樣式，以層疊山巒、客家意象紅瓦屋及白色桐花點綴罐身，新版冬茶包裝底色為霧面銀灰色，樣式及用色更為現代化、精緻化。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡指出，東方美人茶（膨風茶）是新竹縣最具經濟價值的農特產，葉身呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，雅致可人，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。

此次比賽評選出特等獎1名、頭等獎16名、貳等獎17名、參等獎25名、優良獎（3花17名、2花67名、1花145名），獲獎名單如下：特等獎黃美琴、頭等獎一楊世瑩、頭等二姜禮杞、頭等三大自在空間、頭等三楊隆茶園、頭等五楊隆茶園、頭等六石井茶園、頭等六楊世瑩。

(中時 )