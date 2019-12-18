德國合唱大賽顧問團主席、指揮家舒馬赫首度來台，與台北愛樂合作，演出全本孟德爾頌神劇《以利亞》，這部作品完成至今173年，舒馬赫表示，雖然是帶有宗教特質的神劇，「但與現代人很有連結，在多變的時代，能帶給人心靈的寶藏。」

首次來台，舒馬赫說他在國外早已聽聞其他音樂家對台灣美食的喜愛，在工作之外，也自己到台北農安路一帶探險、吃小吃，他表示，「餛飩湯、拉麵等都非常美味。」

舒馬赫出生於1980年，來自德國法蘭克福，他表示，家中務農，沒有人是音樂家，但他從小愛唱歌，從參加地方合唱團開始接觸音樂，「我12歲時第一次演出《以利亞》，就是以兒童合唱團的身分參與，從那之後，截至目前為止的人生，不管是指揮還是演唱，我共演出了9次《以利亞》。」

舒馬赫是法蘭克福歌德大學的音樂總監，同時也在達姆施塔特音樂院教授指揮，上週剛被任命為德國合唱大賽顧問團主席，過去他所帶領的林堡．卡美拉塔男聲合唱團，也曾拿下布萊梅世界合唱大賽首獎、全德合唱大賽冠軍等獎項。

《以利亞》是孟德爾頌耗時10年完成之作，故事取材舊約聖經，描述猶太先知以利亞，隻身對抗異端巴力，最後促使以色列確認對耶和華的信仰。

由於全劇包括獨唱、合唱、重唱及樂團等多元形式，舒馬赫表示，「演出時需要非常聚精會神，要非常專注，才能順利完成演奏。」演出將於12月23日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )