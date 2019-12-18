全台唯一提供年輕型失智者專屬服務的「Young記憶會館」，今年下半年爆出收攤危機。鴻海集團創辦人郭台銘8月表示將資助3年經費，至今卻未與「Young記憶會館」簽約，引發外界擔憂。台灣失智症協會表示，協會因過於忙碌，尚未擬好計畫書，才導致簽約程序未完成，將請同仁儘速空出時間處理。

台灣失智症協會2017年設立全台首創「Young記憶會館」，提供專屬年輕型失智者的服務，包括戲劇、音樂、運動等，每周六亦安排失智症患者在咖啡坊「打工」，協助他們延緩失能，與社會建立連結。

因「Young記憶會館」震旦集團補助到期，經費不足，今年下半年爆出收攤危機。郭台銘8月為此親自前往訪視，了解經營狀況，並答應出資助1年400萬，共計3年的經費，協助「Young記憶會館」繼續營運，至今仍未簽約。

對於未簽約一事，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，因外界對於協會的熱心支持，近幾個月協會都相當忙碌，尚未有時間擬好計畫書。永齡基金會8月以來，已協助「Young記憶會館」推廣young咖啡、餅乾，並尋找新場地等，並非開空頭支票。失智症協會相信郭董的承諾，強調「Young記憶會館」沒有收攤危機，只是簽約程序還沒完成，呼籲各界放心。

(中時 )