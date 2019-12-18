倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日由黑翻紅，續創波段新高，終場上漲25.44點，漲幅0.21％，收在12,122.45點，反觀櫃買指數開高走低，終場下跌0.23點，跌幅0.16％，以147.56點作收。

三大法人方面，外資續買50.95億元，投信轉賣9.33億元，自營商續買2.89億元，惟外資法人於台指期貨市場上持續減碼2,722口多單，累計淨多單部位為43,908口，心態呈現中性偏多不變。

台股由資金寬鬆及總統大選雙引擎帶動，自8月6日10,180點起漲以來，至今再創12,125點為止，已大漲1,945點，然多頭行情未必已到盡頭，畢竟資金面、籌碼面及技術面均處於十年來多頭最為有利的位置點，加上中美貿易第一階段協議可望於2020年元月簽署，不確定性因素消除下，後市行情不容小覷。

此外，大盤屢創新高的過程中，除11月26日因MSCI季度調整的關係，成交量一度放大至2,003億元外，近期成交值始終維持在1,500～1,800億元左右的水準，整體量價結構穩健，既未出現爆量不漲，也離歷年3,000億元大量仍有一大段距離，因此不要忽視「控盤者」強烈作多的決心與企圖心，只要選對產業及個股，短線縱有震盪，投資人也無須過度擔心。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，第三季每股大賺12.9元，毛利率直逼五成，隨著多鏡頭趨勢確立，後市營運持續看俏，加上內外資法人與大戶力挺偏多不變下，股價有望續漲再創新高。

權王台積電及相關概念股包括家登、精測、精材及帆宣等個股領軍大漲後，成功帶動市場人氣歸隊，包括記憶體族群、光學鏡頭業者、散熱模組廠、功率放大器（PA）業者，甚至微機電麥克風業者，以及部分食品股也紛紛跟進大漲，甚至亮燈漲停再創新高。

投組表現：

玉晶光（3406）表現最佳，第三季每股大賺12.9元，毛利率直逼五成，隨著多鏡頭趨勢確立，後市營運持續看俏，加上內外資法人與大戶力挺偏多不變下，股價有望續漲再創新高。

潤泰材（8463）表現最差，離岸風電灌漿材產品已獲國際認證，加上政策面加持下，股價聯袂放量大漲，惟17日留長上影線且18日小幅拉回，但只要守穩10日線及月線不破，後市仍有強彈續漲的機會。

盤勢預測：

台股18日由黑翻紅，續創波段新高，終場上漲25.44點，漲幅0.21％，收在12,122.45點，反觀櫃買指數開高走低，終場下跌0.23點，跌幅0.16％，以147.56點作收。

三大法人方面，外資續買50.95億元，投信轉賣9.33億元，自營商續買2.89億元，惟外資法人於台指期貨市場上持續減碼2,722口多單，累計淨多單部位為43,908口，心態呈現中性偏多不變。

台股由資金寬鬆及總統大選雙引擎帶動，自8月6日10,180點起漲以來，至今再創12,125點為止，已大漲1,945點，然多頭行情未必已到盡頭，畢竟資金面、籌碼面及技術面均處於十年來多頭最為有利的位置點，加上中美貿易第一階段協議可望於2020年元月簽署，不確定性因素消除下，後市行情不容小覷。

此外，大盤屢創新高的過程中，除11月26日因MSCI季度調整的關係，成交量一度放大至2,003億元外，近期成交值始終維持在1,500～1,800億元左右的水準，整體量價結構穩健，既未出現爆量不漲，也離歷年3,000億元大量仍有一大段距離，因此不要忽視「控盤者」強烈作多的決心與企圖心，只要選對產業及個股，短線縱有震盪，投資人也無須過度擔心。

個股方面，權王台積電及相關概念股包括家登、精測、精材及帆宣等個股領軍大漲後，成功帶動市場人氣歸隊，包括記憶體族群、光學鏡頭業者、散熱模組廠、功率放大器（PA）業者，甚至微機電麥克風業者，以及部分食品股也紛紛跟進大漲，甚至亮燈漲停再創新高。

(工商 )