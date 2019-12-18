華冠投顧分析師吳官隆表示，中美貿易戰和緩下，美股四大指數17日小幅收漲，道瓊指數上漲0.11％，收在28,267點，費半指數也有0.47％漲幅，反觀亞股普遍進入休息，日經指數、韓股、陸股及櫃買指數呈現小跌，惟加權指數逆勢收漲，走勢相對穩健。

加權指數18日終場上漲25.44點，收在12,122.45點，量縮收紅持續創高，反觀櫃買指數開高走低，所幸終場力守於13日的高點之上，呈現量縮價跌的防守格局。

個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，雖股價18日進入整理，終場小跌0.03元，以19.1元作收，卻持續站穩所有均線，同時看好陸股後市有望出現波段漲勢。

類股方面，因18日為台指期貨結算日，矽晶圓族群尾盤出現下殺，所幸部份被動元件尾盤拉抬力守多頭格局，食品、造紙及玻陶族群也在電子股進入整理下，表現相對強勁，矽晶圓與散熱模組19日能否再度轉強是櫃買指數反攻關鍵。

投組表現：

元大滬深300正2（00637L）表現最佳，雖股價18日進入整理，終場小跌0.03元，以19.1元作收，卻持續站穩所有均線，同時看好陸股後市有望出現波段漲勢。

雙鴻（3324）表現最差，18日再度出現殺尾盤，股價持續下探且成交量增加，若19日再度向下跳空，技術面容易轉空，214元為關鍵的防守點位。

盤勢預測：

中美貿易戰和緩下，美股四大指數17日小幅收漲，道瓊指數上漲0.11％，收在28,267點，費半指數也有0.47％漲幅，反觀亞股普遍進入休息，日經指數、韓股、陸股及櫃買指數呈現小跌，惟加權指數逆勢收漲，走勢相對穩健。

加權指數18日終場上漲25.44點，收在12,122.45點，量縮收紅持續創高，反觀櫃買指數開高走低，所幸終場力守於13日的高點之上，呈現量縮價跌的防守格局。

類股方面，因18日為台指期貨結算日，矽晶圓族群尾盤出現下殺，所幸部份被動元件尾盤拉抬力守多頭格局，食品、造紙及玻陶族群也在電子股進入整理下，表現相對強勁，矽晶圓與散熱模組19日能否再度轉強是櫃買指數反攻關鍵。

(工商 )